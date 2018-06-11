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Kayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de akşam saatlerinde başlayan bölgesel yağış dolu ve sağanak yağışa dönüştü.

Kayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değişti

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de akşam saatlerinde başlayan bölgesel yağış dolu ve sağanak yağışa dönüştü. Dolu ve sağanak yağış kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın programında değişikliğe neden oldu, Argıncık semtinde yapacağı spor tesislerinin açılışı kapalı yere alındı.
Bugün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Kocasinan ilçesi Yenimahalle, Yeşilmahalle ve Erkilet mahallerinde dolu yağışına dönüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ÇEvre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Karpuzatan semtinde bulunan Kayserispor tesislerine yaptığı ziyaret sırasında bakanlarda yağmur ve doluya tutuldu. Yağış nedeniyle Bakan Osman Aşkın Bak'ın, Argıncık semtinde yapacağı spor tesislerinin açılışı kapalı yere alındı.
Yağış nedeniyle alt geçitler ve bazı kavşaklarda biriken yağmur suları trafiği aksattı. Hava sıcaklığı yağış nedeniyle 17 dereceye kadar düştü.

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Kayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değiştiKayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değiştiKayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değişti

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