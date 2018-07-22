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"Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

SETA raporunda, 2016'dan bugüne terörle mücadele kapsamında kayyum görevlendirmeleri incelendi

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kayyum görevlendirmelerini, "Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü" başlığı altında ele aldı.

Türkiye'nin, 2015 yazıyla tekrar şiddetli bir terör dalgasının hedefi haline geldiği belirtilen raporda, PKK’nın bölgedeki DBP’li belediyelerin kaynaklarını terör kampanyası için seferber ettiği, belediyelerin gerek tek taraflı sözde özerklik ilanları gerekse finansal ve lojistik imkanlarını PKK’ya sundukları ve bu nedenle güvenlik güçlerinin PKK ile silahlı mücadeleyi sürdürürken söz konusu DBP’li belediyelerin de terörle mücadele kapsamına değerlendirildiği ve 2016 Eylül ayından itibaren bu belediyelere kayyum atandığı anımsatıldı.

Kayyum belediyelerin KCK/PKK yapılanmasına karşı güvenlik güçlerini destekleyici tedbirler aldığı anlatılan raporda, görevlendirmeler sonrası terörle mücadele bakımından atılan adımlar sırayla incelenerek, Sur, Cizre, Yüksekova, Kızıltepe gibi terörle mücadele açısından kritik yerleşkelerde saha çalışmaları yapıldığına dair bilgiler paylaşıldı.

PKK’nın söz konusu belediyeleri kullanarak elde ettiği gelirin, lojistik desteğin, militanların ve propaganda imkanının kesilmesinde hangi yöntem ve araçların ne şekilde kullanıldığına da yer verilen raporda, kayyum belediyelerin topluma yönelik politikaları, ekonomik ve sosyal hizmetleri değerlendirildi.

Kayyum belediyelerinin altyapı iyileştirme, yatırım çekme, istihdam yaratma gibi faaliyetlerini de değedlendirilen raporda, bölge insanının can ve mal güvenliğinden endişe duymayacağı, PKK tehdidinden ve propagandasından etkilenmeyecekleri bir düzenin kurulma aşamaları incelendi.

Raporda, kayyum belediyelerinin, bölgede bulunan genç nüfusun, PKK propagandasından etkilenmesini önlemek amacıyla rehabilitasyon nitelikli sosyalleşme, eğitim ve gezi gibi faaliyetleri düzenlediği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Güneydoğu kayyum PKK Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) terör

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