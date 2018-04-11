Kayyum başkan, polis çiftin nikahını kıydı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, polis çiftin nikahını kıydı.
Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümünde evlenme kararı alan Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Umut Ömer Karaduman ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Büşra Tektaş’ın nikah töreni Tunceli’de yapıldı. Belediye Nikah Salonunda yapılan törende, polis çiftinin nikahını kayyum başkan olan Vali Tuncay Sonel kıydı. Çiftçin şahitliğini ise Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı yaptı.
Hem nikah kıyan hemde tüm polislerin gününü kutlayan Vali Sonel, "Görevlerini kahramanca yerine getirirken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarına ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada çifte mutluluk yaşıyoruz. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum"ifadelerini kullandı.
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