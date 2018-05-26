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Kayyuma devredilen Furkan Vakfından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına girerek bilgisayar ve televizyon çaldığı ileri sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı

Adana'da kurucu başkanının tutuklandığı operasyonların ardından kayyuma devredilen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfından bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki vakıf binasından bilgisayar ve televizyon çalındığını belirleyen kayyum, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, eşkalini tespit ettiği zanlılar Ozan A, Şahin B. ve M.H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ozan A. ve Şahin B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Vakfa yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta başlayan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.

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