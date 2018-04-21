Kayyumdan şehit yakınları ve gazilere kültür turu

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla şehit yakınları ve gazilerin katıldığı kültür turu düzenleniyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği turda şehit ve gazi yakınları belediyenin önünden uğurlandı. Şehit yakınları ve gazilerden oluşan 50 kişilik kafile sırasıyla Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerinin gezilip görülmesi gereken tarihi ve kültürel yerlerine, şehitliklere rehberler eşliğinde gezi düzenleniyor. Tura katılan şehit yakınları ve gaziler 8 gün boyunca tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken başka şehirlerin ve coğrafyaların kültürleriyle kaynaşma imkanı bulacak. Diyarbakır’dan hareket eden kafilenin ilk durağı Şanlıurfa, Balıklı Göl olacak. Ardından Afyonkarahisar Dumlupınar ve Kocatepe şehitliği ziyareti, Uşak Belediyesi ve Uşak şehitliği, protokol ziyaretleri, 23 Nisan etkinliklerine katılım, Ankara’da ise Anıtkabir, eski meclis ve Hacı Bayramı Veli Hazretleri ziyaretleri, İstanbul’daki tarihi yerler ve askeri müze, Çanakkale turunda ise tarihi Gelibolu Yarımadası, şehitlik ziyareti son olarak Bursa’da Ulu Cami ziyaret edildikten sonra Diyarbakır’a dönüleceği belirtildi.

Yolculuk öncesi mutluluklarını ve heyecanlarını dile getiren şehit yakınları ve gaziler kendilerine bu imkanı sağlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür etti.