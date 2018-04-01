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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, park halindeki 58 DE 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Gedikli yaralandı.

Gedikli, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Sivas trafik kazası

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