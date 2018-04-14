Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Halit Güzel idaresindeki 42 BYR 33 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Derya Çınar yaralandı.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin devrilme anı ve çevredekilerin yaralıları otomobilden çıkarması yer alıyor.
Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum