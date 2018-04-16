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Kaza anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Fethiye'de bir kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ölüdeniz Caddesi ile Baha Şıkman Caddesi kavşağında direksiyon kontrolünü yitiren Bedia Ö. idaresindeki 48 PT 222 plakalı kamyonet, Nuri Kaçmaz'ın kullandığı 48 GK 590 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralan motosiklet sürücüsü Kaçmaz'ın Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldığı kazanın görüntüleri ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamyonetin motosiklete çarptıktan sonra bir direğe çarparak durabildiği görüntülerde yer alıyor.

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Fethiye güvenlik kamerası kaydı kaza anı Muğla trafik kazası

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