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Kaza anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde freni boşalan kum yüklü kamyonun park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra girdiği iki iş yerinde büyük hasar oluştu - Üç kişinin hafif yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Muğla'nın Milas ilçesinde freni boşalan kum yüklü kamyonun park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra iki iş yerine girdiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüşkesen Caddesi'nde Hasan Akkuş (36) yönetimindeki 48 TF 820 plakalı kum yüklü kamyonun seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra girdiği iki iş yerinde büyük hasara yol açtı. Kazada kamyon şoförü Akkuş ile Oğuz ve Fahriye Fazilet Eskici hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon ve zarar gören otomobiller, kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun hızlı bir şekilde gelerek cadde üzerindeki otomobillere çarptığı, duramayarak yol kenarında bulunan 2 iş yerine daldığı görülüyor.

Kamyonun hızlı bir şekilde geldiğini gören caddedeki vatandaşların hızlıca etrafa kaçması da görüntülerde yer alıyor.

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Freni patlayan kamyon Kaza Milas Muğla

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