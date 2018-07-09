Kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Gözaltındaki sürücünün tutuklandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya Alkan Gür'ün bir süre kaldırımda yürümesi, daha sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpma anı yer alıyor.
Gür'ün, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp karşı yöne sürüklendiği görülüyor.
Tayfun A. idaresindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, 7 Temmuz'da Konacık Beylikkırlar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e (52) çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.
Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum