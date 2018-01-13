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Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında üzücü haberler peş peşe geldi.

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Niğde’de kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki 01 ACR 95 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BİTLİS’TE ÖĞRETMENLER KAZA YAPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bitlis'in Mutki ilçesine kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobildeki öğretmenlerden Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise ağır yaralandı.

Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği seminere katılan öğretmenler Furkan Çakır (27)ve Kasım Yaşar, görev yaptıkları Kayran ve Yuvalıdam köylerine dönmek üzere otomobille yola çıktı. Furkan Çakır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil,Kayran köyü yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise yaralandı.

Kasım Yaşar, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BETON MİKSERİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Isparta'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu ve batı yerleşkesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Süleyman G. yönetimindeki 33 DC 532 plakalı otomobille Feyyaz B. yönetimindeki 07 FT 074 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ayşe G.nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şükriye G. (40) de götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Süleyman G. ile yanındaki Mükerrem G. (44) ve Ramazan G. (48) hastanede tedaviye alındı.

Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 4 YARALI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde avlanmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gölyaka ilçesi Hamamüstü Köyü Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ilçeye avlanmaya gelen 4 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, dağlık alanda ilerlerken yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakup Uğurlu, Adem Uğurlu, Ramazan Uğurlu ve Mazlum Yoltaş yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA / İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde Bingöl Düzce ısparta

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