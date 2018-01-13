Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Niğde’de kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki 01 ACR 95 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BİTLİS’TE ÖĞRETMENLER KAZA YAPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bitlis'in Mutki ilçesine kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobildeki öğretmenlerden Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise ağır yaralandı.

Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği seminere katılan öğretmenler Furkan Çakır (27)ve Kasım Yaşar, görev yaptıkları Kayran ve Yuvalıdam köylerine dönmek üzere otomobille yola çıktı. Furkan Çakır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil,Kayran köyü yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise yaralandı.