HABER

Kaza kurşunu ile yaralanan bekçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Üsküdar'da servis otobüsündeyken doldur-boşalt yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan gece bekçisi, yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da meslektaşına ait silahın ateş alması sonucu yaralanan gece bekçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan eğitim alacakları merkeze gitmek üzere servis otobüsüne binen gece bekçisi Üzeyir Kocatürk (29), doldurt-boşalt yapan arkadaşı Ahmet T'nin silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kocatürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümraniye'de görev yapan gece bekçisi Kocatürk için yarın Atakent Polis Merkezi önünde tören düzenlenecek.

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Metin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracakMetin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracak
Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Kaza ölüm

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.