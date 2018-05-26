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Kaza kurşunuyla ölen asker Kütahya'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kaza kurşunuyla ölen asker Kütahya'da toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden er Adem Yıldız'ın cenazesi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

23 yaşındaki er Yıldız'ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından uçakla memleketi Kütahya'ya getirildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyündeki babaevinde helallik alınması sonrası Yıldız'ın cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine götürüldü.

Törene er Yıldız'ın babası Ali Rıza, annesi Habibe, kardeşleri Ayşe ve Havva Yıldız ile Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kaymakam Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy'un kıldırdığı namazın ardından Yıldız'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda nöbet tutan er Adem Yıldız, arkadaşı M.T'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanmış, İslahiye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, er M.T. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asker cenaze Kütahya Tavşanlı

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