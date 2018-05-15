Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ŞIRNAK'ta, arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan (23), Eskişehir'de toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hüsne Arslan (50), "Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun. Hakkını helal et. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'a ait tabanca, Jandarma Uzman Çavuş Alper Uzun'un elindeyken silah kazayla ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan'ın cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Arslan için Reşadiye Camii'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Önder Arslan'ın annesi Hüsne Arslan, babası Doğan Arslan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Hüsne Arslan, oğlunun tabutuna sarılarak, "Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun. Annem bana hakkını helal. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Kokusu geliyor buraya" diyerek gözyaşı döktü.
Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde topağa verildi.
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