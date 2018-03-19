Kaza sonrası ortalığı birbirine kattı

Defalarca araçlara çarptı, sitede panik yaşandı. Haber: İstanbul DHA Ümraniye'de bir site içinde kaza sonrası öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı. Sosyal medyada paylaşılar görüntü Ümraniye'de bir sitede kaydedildi. Site içindeki kaza sonrası öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarpıştığı araca ve park halindeki araçlara çarpmaya başlayan sürücü paniğe neden oldu, çığlıklar yükseldi. Çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurmak için koştu. Kamyonetin kapısını açmayı başaran çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurdu. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
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