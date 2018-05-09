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Kaza tatbikatı, gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

BURDUR'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kaza tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü ve camdan fırlayan yolcuya ekipler müdahalede bulundu.
Burdur'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altunbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Çelik ile diğer protokol üyeleri katıldı.
Programda konuşan İl Trafik Şube Müdürü Mustafa Erdener Bede, devletlerin gelişmişlik göstergelerinden birinin trafik güvenliğine verilen önem olduğunu belirtti.
Protokol üyeleri tarafından bisiklet kullanan çocuklara kask hediye edildi. Yılın şoförü seçilen İrem Yüksel Tosun ve Bahtiyar Sağlık'a ödülleri Vali Yardımcısı Altunkaya tarafından verildi.
Daha sonra senaryo gereği kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahalede bulunuldu. Kazada araçta sıkışan sürücü ve camdan fırlayıp asfalt zemine düşen yolcuya ilk müdahale uygulandı. Yerde yatan yaralı müdahaleden sonra ambulansla hastaneye götürülürken, araçta sıkışan sürücünün yardımına ise UMKE ekipleri koştu. AFAD ekipleri otomobilin kapısı ve tavanını özel cihazla keserek sürücüyü kurtardı. Sürücü de ambulansla hastaneye götürüldü. Aynı araçta çıkan yangın ise Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kaza tatbikatı, gerçeğini aratmadıKaza tatbikatı, gerçeğini aratmadıKaza tatbikatı, gerçeğini aratmadıKaza tatbikatı, gerçeğini aratmadı

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