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Kaza yapan ambulansta 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:37 | Son Güncelleme

Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkisinde devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN ( AA) - Erzincan'da yoldan çıkarak devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Bayburt ilinden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine hasta nakleden Dindar Kırımızı (53) idaresindeki 112'ye ait 69 AG 490 plakalı ambulans, Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ambulans şoförü ile ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Necmi Türkmen (25), Erdinç Öztürk (24) ile hasta Ruhi Gül Dağ (74) yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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5 yaralı ambulans Erzincan Kaza

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