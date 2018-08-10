Kaza yapan araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Adana'da taksiyle çarpışan hafif ticari aracın daha sonra kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Ekici'nin kullandığı 01 GS 673 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Kıyı Boyu Caddesi'nin kesiştiği noktada Bahri Koç idaresindeki 01 T 0438 plakalı taksiyle çarpıştı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen Kamil Çiloğlu ve Ayşe Yeşiloğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ekici ile Çiloğlu ve Yeşiloğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla götürüldü.

Bir süre ulaşım sağlanamayan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

