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Kaza yapan otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 02:45 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da trafik kazasına karışan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da park halindeki araca çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye, O3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikametinde seyreden T.B yönetimindeki 06 DM 6880 plakalı otomobil, arızalandığı için güvenlik şeridine park edilen bir araca çarptı.

Sürücü T.B, yara almadan içinden çıktığı aracın yanmaya başladığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ve otomobildeki yangın nedeniyle Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa itfaiye O-3 otoyolu otomobil alev aldı polis trafik kazası

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