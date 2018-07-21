Kaza yapan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.
Bozdoğan-Nazilli karayolunda Hayati Aşıcı'nın kullandığı 09 AG 486 plakalı minibüs, Kavaklı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya devrildi.
Kazayı gören diğer araçlardaki vatandaşlar, Aşıcı'nın yardımına koştu.
Minibüsün arka kısmından çıkartılan Aşıcı'ya ilk müdahaleyi de çevredekiler yaptı.
Vatandaşlar, trafikte aksama yaşanması üzerine yol kontrolü de yaparak araçların geçişini sağladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Aşıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!
Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum