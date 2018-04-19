HABER

Kaza yaptıkları otomobili terk edip gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 03:06 | Son Güncelleme

Adana'da kaldırımdaki bir ağaca çarparak devrilen otomobilde bulunan ve aracı olay yerinde bırakıp uzaklaşan üç kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Adana'da bir otomobille kaza yapan üç kişi, aracı terk ederek olay yerinden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AAE 174 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımdaki bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Araçta bulunan üç kişi daha sonra araçtan inerek ara sokaklara doğru uzaklaştı. Kazayı ve bu kişilerin gittiğini gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, plakasını sorguladıkları otomobilin sahibine ulaşamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle götürülmesi ve belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kaza yapan üç kişinin bulunması için çalışma başlattı.

İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.