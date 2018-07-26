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Kazada alev alan otomobilden sağ çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 03:21 | Son Güncelleme

Fethiye-Ölüdeniz yolunda duvara ve refüje çarparak alev alan araçtan çıkan 3 kişiden biri hafif yaralanması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonrası alev alan otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür T. (31) idaresindeki 42 ALR 11 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Ovacık Rampası Kavşağı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek önce duvara, daha sonra refüje çarparak durabildi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilden Özgür T, Onurcan K. ile bir çocuk indi. Aracın yanından uzaklaşan Özgür T. ve arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada hafif yaralanan Onurcan K, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özgür T. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
alev alan otomobil Fethiye Kaza Muğla

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