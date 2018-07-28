Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik öldü, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı kız bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Almina Soyeşik'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Yangında kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinde yanan otomobil ve ambulans görüntüsü
- Kaza yerinde yanan otomobil değişik açılardan görüntü
- Kaza yerinde çocuk cenazesi görüntü
- Kaza yapan otomobili olay yeri polis incelerken görüntü
- Kazada hayatını kaybeden çocuk sağlık ekipleri ambulansa taşırken görüntü
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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
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