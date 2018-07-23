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Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

BABASI VE BABAANNESİ DE TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında ölen Emine Açıkkol (64) ve oğlu İlyas Açıkkol'un (41) cenazeleri, ilçeye bağlı kırsal Gencellidere Mahallesi Camii'ne getirildi.

Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi (2)

BABASI VE BABAANNESİ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında ölen Emine Açıkkol (64) ve oğlu İlyas Açıkkol'un (41) cenazeleri, ilçeye bağlı kırsal Gencellidere Mahallesi Camii'ne getirildi. Sıcak hava nedeniyle cenazeler, Kuyucak Belediyesi'ne ait soğutmalı cenaze aracı içinde tutuldu. Anne ve oğlunun cenazeleri, cenaze aracından çıkarılmadan öğlende kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi (2)Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi (2)Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi (2)

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