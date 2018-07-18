Kazada hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna (28), toprağa verildi.

Ankara'da geçtiğimiz hafta arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna dün hayatını kaybetti. Harita Genel Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna'nın cenazesi, Hamidiye Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çakallar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Aktuna'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

