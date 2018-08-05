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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kars'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Kars'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Kadirli Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan Sarıgöz'ün cenazesi Yedi Mart Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı.

Sarıgöz'ün cenazesi daha sonra törenin düzenleneceği Kadirli Asri Mezarlığa getirildi. Burada Sarıgöz'ün tabutuna sarılarak ağlayan babası Mustafa, annesi Hatice, eşi Meral ve 5 yaşındaki kızı Merve'yi askeri yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda aile yakını katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kenan Sarıgöz'ün cenazesi aynı mezarlıkta defnedildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz (34) dün özel otomobiliyle, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda yapım çalışmaları için yola koyulan kaldırım taşlarına çarpmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan asker Jandarma Kars Osmaniye

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