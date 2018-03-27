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Kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden 6 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Mimsin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi Sarız ilçesinde yan yana, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Mimsin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi Sarız ilçesinde yan yana, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında, Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Üzüm (36) ile otomobildeki aynı aileden Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner (12) olay yerinde, Muhammet Üzüm (36) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesi, Sarız ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Ailenin yakınları camii avlusundaki tabutların başında gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrasında Sarız Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üzüm ailesinden 6 kişi İncedere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diğer yandan, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Üzüm'ün de sosyal medyadaki hesabındaki tarihe göre toprağa verildiği günün aynı zamanda doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ailenin kaza günü Sarız’da babalarının mezarını yaptırdığı ve ardından merkez Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları’ndaki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

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