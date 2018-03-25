HABER

Kazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

MARDİN’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğulları öğretmen Burak Aydın’ı (27) ziyarete giden aynı aileden 4 kişi, 28 Şubat’ta, dönüş yolunda Erzurum’un Aşkale ilçesinde geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti.

Kazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret etti

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), (DHA)- MARDİN’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğulları öğretmen Burak Aydın’ı (27) ziyarete giden aynı aileden 4 kişi, 28 Şubat’ta, dönüş yolunda Erzurum’un Aşkale ilçesinde geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Burak Aydın'ın, cenazeden bir gün sonra izin alarak cezaevinden çıkıp, jandarma ekipleri eşliğinde Giresun’un Keşap ilçesindeki aile mezarlığını ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Erzurum- Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde 28 Şubat’ta meydana gelen kazada, Giresun'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, çalışma nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde yaşamını hayatını kaybetti. Kazada kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Kazada ölenler Keşap ilçesinin Bayramşah köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kazada ölen İbrahim ve Ayşe Aydın, FETÖ/PDY’den tutuklu öğretmen oğulları Burak Aydın’ı Mardin’deki cezaevinde ziyaretten döndüğü öğrenildi. Cezaevindeki Burak Aydın ise cenazeye izin alamadığı için katılamadı.
BİR GÜN SONRA GELDİ
Cenazeden bir gün sonra izin alarak jandarma ekibi eşliğinde Bayramşah köyüne getirilen Burak Aydın, mezarlığı ziyaret etti. Ağabeyi, annesi, yeğeni ve yengesinin mezarları başında, yakınlarının da bulunduğu ziyarette dua eden ve gözyaşı döken Burak Aydın, kısa süren ziyaretinin ardından, yine jandarmalar eşliğinde yeniden Mardin’deki cezaevine götürüldü.
Evli ve 1 çocuk babası olan Burak Aydın’ın mezarlık ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Burak Aydın'ın eşi ve çocuğunun da Mardin'de kaldıkları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret ettiKazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret ettiKazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret ettiKazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.