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Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- İSTANBUL'un Pendik ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Lütfiye Bilir (35) ile oğlu Kubilay Bilir (12), Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Pendik'te önceki gün meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu sürücü Yakup Ese yaralanırken, otomobilde bulunan akrabası Lütfiye Bilir ile 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Kubilay Bilir yaşamlarını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri memleketleri Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Evin önünde helallik alındığı sırada Lütfiye Bilir'in annesi Nezaket Özkan sinir krizleri geçirdi. Daha sonra cenazeler Ulus Hasandede Camii'ne getirildi. Öğleleyin kılınan cenaze namazı sırasında eş ve oğlunu kaybeden Mehmet Bilir ile diğer oğlu Tolunay Bilir (20) gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının kılınması ardından anne ve oğlu Eldeş köyü mezarlığında toprağa verildi.

Lütfiye Bilir'in kuzeni Adil Kahveci, "2 önce İstanbul Pendik'te yaşanan kazada akrabamız Yakup Ese'nin kullandığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpıyor. Otomobil içinde bulunan kuzenim ve onun oğlu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü otomobille olay yerinde kaçtı. Biz adalete ve emniyete güveniyoruz. Bir an önce kaçan ve cinayet işleyen sürücünün bulunmasını istiyoruz" dedi. Adil Kahveci daha sonra Lütfiye Bilir'in kardeşi Mesut Özkan'a sarılarak ağladı.

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