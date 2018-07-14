Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- ERZURUM'un Çat ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özlem Özkan ile 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Özkan memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
Dün, Diyarbakır'da polis memuru olan Engin Özkan, Diyarbakır Müftülüğü'nde görevli Özlem Özkan, oğulları Mustafa (10) ve Ahmet ile birlikte Erzincan'da bulunan bir yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıktı. Kamyonun, Özkan ailesinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu Özlem Özkan ile Ahmet Özkan hayatlarını kaybederken, Engin Özkan ile Mustafa Özkan ise yaralandı.
Özlem Özkan ile oğlunun cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Cenazelerin, Taşburun Mahallesi'ndeki baba evine getirildiği sırada yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Dualar edilmesinin ardından cenazeler, Taşburun Camii'ne getirildi. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Anne ile oğlu kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum