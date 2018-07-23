Kazada ölen arkadaşını bırakıp kaçan kişi teslim oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçan kişi, jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda plakasız motosikletin devrilmesi sonucu ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçan A.S Jandarmadaki ifadesinde, motosikleti kendisinin kullandığını itiraf etti. A.S'nin, olayın şokuyla korktuğunu, kaçarak bir bahçede ağaçların altında uyuduğunu, bacaklarındaki sıyrıklardan dolayı hastanede tedavi olup teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

A.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

21 Temmuz'da Aydın-Denizli karayolunda Aydın istikametine doğru seyir halinde giden plakasız bir motosiklet, Ovaköy mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride devrilmiş, o esnada seyir halindeki diğer araçlar, yerde yatan İsmail Tosun'un (30) üzerinden geçmiş, Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza anı, bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansımış, görüntülerde motosikletteki bir başka kişinin kazadan sonra olay yerinden ayrıldığı görülmüştü.

