HABER

Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 04:37 | Son Güncelleme

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda Aydın istikametine doğru seyir halinde giden plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ovaköy mevkisinde orta refüje çarpıp karşı şeride devrildi. O esnada seyir halindeki diğer araçlar, yerde yatan kişinin üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, adının İsmail Tosun (30) olduğunu tespit ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Öte yandan motosikletin yakınlarında alkol şişeleri görüldü.

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptığı ardından da karşı şeride devrildiği görülüyor.

Görüntülerde, devrilen motosikletten bir başka kişinin kalkarak kenara çekildiği, yerden kalkamayan Tosun'un üzerinden ise diğer arabaların geçtiği, diğer kişinin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

Ekipler, olay yerinden ayrılan ve Tosun'un arkadaşı olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERFark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz! Fark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz!
Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!
Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası Kaza Motosiklet ölüm

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.