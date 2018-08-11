Kazada ölen emekli öğretmen çift toprağa verildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Aptülmuttalip ve Fatma Koşucu çiftçi toprağa verildi.

Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkiinde dün gece meydana gelen kazada Aptülmuttalip Koşucu yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken iddiaya göre şerit ihlali yaptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil, Koşucu'nun otomobiline çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, Aptülmuttalip ve Fatma Koşucu çiftçi hayatını kaybetti. Emekli öğretmen çift için Çorlu Merkez Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğretmen arkadaşları ve yakınları katıldı. Koşusu çifti cenaze namazının ardından Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde toprağa verildi.

