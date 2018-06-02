Kazada ölen Eray'ın ağaca bağlanan bisikletine karanfil taktılar

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Eray Köseler'i (17) anmak için, bisiklet tutkunu arkadaşları Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayıp kazanın meydana geldiği bölgeye kadar pedal çevirdi. Arkadaşları, burada Eray'ın ağaca zincirle bağlanan bisikletine karanfiller taktı.

Geçen 24 Mayıs'ta, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi İstihkam Lojmanları önünde meydana gelen kazada, Güzelbahçe'den Narlıdere yönüne giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında seyir halindeki 3 bisikletliye çarptı. Kazada, araç sürücüsü Berkcan Dikme ile bisikletli Eray Köseler öldü, birlikte pedal bastığı arkadaşları Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı (16) yaralandı.

Arkadaşları, Eray Köseler'i anmak için bugün saat 16.00'da, Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplandı. Üzerinde Eray'ın resmi olan siyah bandanalar takan yaklaşık 100 bisikletli, kazanın meydana geldiği Narlıdere'ye pedal çevirdi. Eray Köseler'in kullandığı bisiklet, kazanın olduğu bölgedeki ağaca zincirle bağlandı. Arkadaşları, Eray'ın hurdaya dönen bisikletine karanfiller taktı. Eray'ın babası Ertuğrul Köseler, 30 kilometre hız sınırı olan bir yolda bu kazanın yaşanmasının kendisini kahrettiğini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kemal Kara, bisiklet tutkunlarının artık güvenli sürüş yapmak istediklerini vurgulayarak, bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülüp, trafiğe entegre edilmesini istediklerini söyledi. Aynı güzergâh üzerinde, geçen 16 Ocak'ta meydana gelen ve Deniz Deniz'in yaralı olarak kurtulduğu kazayı hatırlatan Kara, "Kendisi bugün hâlâ bisiklet sürememektedir. Aradan 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ düzeltici herhangi bir aksiyon alınmamıştır. Ancak Eray kardeşimiz, Deniz kadar şanslı olamamıştır. Gelecekte pilot olmayı arzulayan 17 yaşındaki Eray, hakkı olan bir yolda, önlemlerini almış halde bisiklet sürerken aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun bisiklet arkadaşları olarak, yaşanılan bu durumu kendimize bir görev olarak benimsedik. Başka canlar yanmasın, başka aileler üzülmesin istiyoruz. Sayın belediye başkanımızdan ve yetkililerden, bisikletin trafikte güvenli sürüş yapabilmesi konusunda bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz" dedi.

Bisikletli grup, yapılan açıklamanın ardından kaza yerinden ayrıldı.