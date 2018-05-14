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Kazada ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren ve hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Lütfiye Kanadıkırık'ın ameliyatla alınan bebeği yaşam mücadelesi veriyor - Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Onikişubat ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ve hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Lütfiye Kanadıkırık'ın ameliyatla alınan bebeği, yaşam mücadelesi veriyor. Kanadıkırık'ın kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı ise tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitiren Lütfiye Kanadıkırık'ın 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Sezaryenle alınan erkek bebek, sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Kanadıkırık'ın 5 yaşındaki kızı Hatice Sinem de sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- Olay

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a (5) çarparak kaçmıştı.

Kazada ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları özel hastanede yapılan müdahalenin ardından üniversite hastanesine sevk edilmiş, Lütfiye Kanadıkırık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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