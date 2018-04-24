Kazada ölen kişinin telefonuna itfaiye müdürü baktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Koç'un kullandığı 41 RK 244 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca karayolu plajlar mevkisindeki tünel girişinde kontrolden çıkarak direğe çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkarttıkları Hülya Koç'u, Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti.
Ekipler, sürücü Koç ile Cengiz Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada olay yerinde yaşamını yitiren Cengiz Koç'un çalan telefonunu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın cevapladı.
Taşkın, telefondaki kişiye Koç'un kullandığı otomobilin kaza yaptığını belirterek, kazazedenin durumunun biraz ağır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor
24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum