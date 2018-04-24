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Kazada ölen kişinin telefonuna itfaiye müdürü baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Kazada ölen kişinin çalan telefonunu açan itfaiye müdürü, arayan şahsa kazayı haber verdi, kazazedenin durumunun ağır olduğunu belirtti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin Koç'un kullandığı 41 RK 244 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca karayolu plajlar mevkisindeki tünel girişinde kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkarttıkları Hülya Koç'u, Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti.

Ekipler, sürücü Koç ile Cengiz Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada olay yerinde yaşamını yitiren Cengiz Koç'un çalan telefonunu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın cevapladı.

Taşkın, telefondaki kişiye Koç'un kullandığı otomobilin kaza yaptığını belirterek, kazazedenin durumunun biraz ağır olduğunu söyledi.

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Alaplı Zonguldak

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