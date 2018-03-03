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Kazada ölen liseli İrem, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’deki okul servisinin karıştığı feci kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk ailesinin ve sınıf arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.

İstanbul Arnavutköy’deki okul servisinin karıştığı feci kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk ailesinin ve sınıf arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi. Arnavutköy’de bir lisede okuyan öğrencileri taşıyan servis bir araçla çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci ağır yaralanırken lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk hayatını kaybetti.
Öztürk bugün Hadımköy Hadımbaba Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Öztürk ailesi ve yakın arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Baba Öztürk kızının cenazesi başında uzun süre gözyaşı döktü. Anne Zeliha Öztürk ve ağabeyi İsa Öztürk cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenazede İrem’i anlatan yakın arkadaşları, derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu, tek amacının iyi bir üniversite kazanmak olduğunu söyledi. Genç İrem’in cenazesi, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Hadımköy mezarlığına götürüldü.

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