Kazada ölen minik Buğra ile annesi toprağa verildi

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde su tahliye kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne Cemile Avcı (24) ve oğlu Buğra Avcı (1), ilin Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Kazada ölen baba Onur Avcı'nın (29) ise Bursa'da toprağa verileceği belirtildi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı, yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı kaza yerinde ölürken ağır yaralanan çiftin bebeği Buğra Avcı ile araçta bulunan Fadime Uyar (24) hastaneye kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı kazada aynı aileden 3 kişinin ölümü, üzüntü yarattı. Cemile Avcı'nın kuaför olduğu, eşi Onur Avcı'nın ise özel bir firmada çalıştığı öğrenildi. ANNE İLE OĞLU AYNI TABUTTA Cemile Avcı ile oğlu Buğra Avcı'nın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Alaşehir'e getirilen ve tek tabuta koyulan anne ile oğlunun cenazeleri, öğlende Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ölen baba Onur Avcı'nın cenazesinin ise memleketi Bursa'nın Yenice Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreninde Cemile Avcı'nın babası Mehmet Öztürk, annesi Hatice Öztürk, kardeşi Yavuz Öztürk ile Onur Avcı'nın yakınları gözyaşını tutamadı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile vatandaşlar cenaze törenine katılıp, aileye başsağlığı diledi.