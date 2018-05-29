Kazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri, Alsancak Hocazade Camii'nde tören düzenlendi. Törene, oyuncunun ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra, Öziri'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşları oyuncular Rıza Kocaoğlu, Burak Altay ve Timur Acar da katıldı. Rıza Kocaoğlu'nun babası, Göztepe tribün liderlerinden 'amigo' lakaplı İsmail Kocaoğlu, oğluyla Burak Altay'ı, sarılarak teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Öziri'nin cenazesi, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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