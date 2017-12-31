HABER

Kazada ölen Selin'in babasından duygusal doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:00 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da oturan Mehmet Mete Coşkun, Antalya'da 2,5 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi kızı 21 yaşındaki Selin Coşkun'un doğum gününü bir otelin dış duvarındaki led ekrana yazdığı duygusal mesajla kutladı.

Antalya'da geçen 22 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun'un Isparta'da oturan babası Mehmet Mete Coşkun, doğum gününde kızını unutmadı. Mehmet Mete Coşkun, kent merkezindeki 7 katlı bir otelin Kaymakkapı Meydanı'na bakan tarafındaki dış duvarını tamamen kaplayan led ekrana kızının fotoğrafının da bulunduğu bir doğum günü mesajı yazdırdı. Babanın duygusal mesajında, 'Canım babişkom. Doğum günün kutlu olsun. Canım kızım, Selin'im nurlar içinde uyu. Melekler duacın, mekanın cennet olsun' ifadelerine yer verdi. Mesajı görenler duygulandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

'İstanbul'a düğüne gitmişti, her şey değişti...'

'İstanbul'a düğüne gitmişti, her şey değişti...'

Başbakan Yıldırım'dan flaş KHK tepkisi: Kim itiraz ediyorsa bizim için darbeciden farkı yoktur!

Başbakan Yıldırım'dan flaş KHK tepkisi: Kim itiraz ediyorsa bizim için darbeciden farkı yoktur!

'Karadenizli Trump'dan acı haber

'Karadenizli Trump'dan acı haber

Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

ByLock kurulu telefonu tuvalete attı polis eliyle çıkardı!

ByLock kurulu telefonu tuvalete attı polis eliyle çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.