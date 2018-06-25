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Kazada yaralanan baba, yanındaki yaralı kızına sımsıkı sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi ağır yaralandı.

Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR(Savaştepe), (DHA)-BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralı haldeki kızı Beyza Nur Akın (5) ile yerde yan yana yatan baba Adem Akın (24), kızına sımsıkı sarıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Savaştepe Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe istikametine seyir haline olan Semih Sağlam (21) idaresindeki 10 V 8511 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adem Akın yönetimindeki 45 AAB 335 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da hurdaya döndü. Çarpışmanın etkisiyle 10 V 8511 plakalı araçta bulunan sürücü Semih Sağlam ve yolcu Kadir Sağlam (40), sıkıştıkları araçtan Savaştepe İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren uğraşları sonucu çıkarılabildi. 45 AAB 335 plakalı araçta bulunan sürücü Adem Akın, yolcular Beyza Nur Akın (5) ve Enes Ekit (25) ağır yaralandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Adem Akın, yanında yerde yatan kızı Beyza Nur Akın'a sımsıkı sarıldı. 112 sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen kızını bırakmayan baba, kızı ile aynı ambulansa bindirildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Savaştepe İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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