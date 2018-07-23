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Kazada yaralanan Can Gürzap, yoğun bakımda tutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavibi sürüyor.

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavibi sürüyor. Başhekim Dr. Mehmet Akif Çakar, "Hastamız yoğun bakımda. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, dün gece Sapanca ilçesinde, yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ünlü oyuncu buradaki cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncunun tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını belirterek, "Değerli basın mensupları çok değerli sanatçı Can Gürzap, dün akşam Sapanca'da geçirdiği bir kaza sonrası kafa tranvası geçirdi. Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor" dedi. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Gürzap'ın beyin kanamasının olduğunu, ancak hayati riskinin olmadığını belirterek, "Hastamız dün gece hastaneye geldi. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğu tespit edildi. Tıbbi tabiriyle subrutal hemotom tespit edildi. Can beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsürtasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakımda yatmaktadır .1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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