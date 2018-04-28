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Kazada yaralanan gençlerin yakınları ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

KONYA'da ehliyetsiz A.K.'nin (16) kullandığı hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan gençlerin yakınları ağladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da ehliyetsiz A.K.'nin (16) kullandığı hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. idaresindeki 42 AZS plakalı hafif araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde park halinde bulunan 33 CSC 65 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.K., kardeşi E.K. ve iki arkadaşları ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. A.K.'nin aracı babasından izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Soruşturma sürüyor.

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Kazada yaralanan gençlerin yakınları ağladıKazada yaralanan gençlerin yakınları ağladıKazada yaralanan gençlerin yakınları ağladıKazada yaralanan gençlerin yakınları ağladı

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