Kazada yaralanan İYİ Parti milletvekili adayı öldü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- ANKARA’da, İYİ Parti’nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken kaza yapan Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da 30 Mayıs’ta İYİ Parti'nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına Samsun'dan giden ve içinde Samsun İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Samsun milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer’in bulunduğu 55 AAB 44 plakalı minibüs, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi Ankara’da bir hastanede devam eden 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, İYİ Parti Samsun teşkilatında da acı haber kısa sürede duyuldu. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan Süslü’nün tedavisinin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği belirtildi.

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