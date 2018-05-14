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Kazada yaralanan milletvekili aday adayı doğum gününde öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Kaymaz'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi

Şanlıurfa'da geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralanan Kaymaz (44), kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırması Hastanesinde kurtarılamadı.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Kaymaz, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaymaz'ın yakınlarından Murat Alışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin kazanın ardından kaldırıldığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Alışkan, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kaymaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olmuştu.

Beşir Yıldızlı idaresindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil, 7 Mayıs'ta Necmettin Cevheri Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda Hülya Kaymaz yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili aday adayı Şanlıurfa trafik kazası

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