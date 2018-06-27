Kazada yaralanan öğrenciye ilk müdahale rektörden

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) merkez kampüsünde otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven yaptı.
ERÜ kampüsünde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine K'ye, otomobil çarptı.
Bu sırada makam aracıyla Tıp Fakültesi Hastanesinde katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Güven, kazayı görerek makam aracını durdurdu.
Dahili yoğun bakım uzmanı olan Prof. Dr. Güven, yolda yatan yaralı öğrenciye müdahale etti.
Öğrencinin ilk muayenesini yapan Güven, kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinden yaralıyı ERÜ Tıp Fakültesi Acil Servisine götürmelerini istedi.
Tedavi altına alınan ve leğen kemiğinde kırıklar tespit edilen öğrenci Emine K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kaza sırasında bilincini kaybettiğinden kazayı hatırlamadığı öğrenildi.
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