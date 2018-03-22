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Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Gülmez, hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Gülmez, hayatını kaybetti.
Kaza, dün gündüz saatlerinde, E-96 Karayolu Mat Deresi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Hüseyin Gülmez yönetimindeki 45 SN 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarptı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gülmez ile eşi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücü Hüseyin Gülmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadıKazada yaralanan sürücü kurtarılamadıKazada yaralanan sürücü kurtarılamadıKazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

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