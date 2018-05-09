Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçen başhekim yaptı.

Torun Türkmen yönetimindeki 42 GA 007 plakalı otomobil ile Halis Bulut'un kullandığı 42 M 3521 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolu Kulu Meteoroloji kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Bulut ve eşi Fevzi Bulut ile diğer aracın sürücü yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale, tesadüfen kaza yerinden geçen Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Önder Gönen tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halis ve eşi Fevzi Bulut, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

