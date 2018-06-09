Kazada yaralandı, yaralı arkadaşlarının durumunu sordu

Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Uymaz (21) idaresindeki 42 EES 98 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi ile Larende Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Sedat Pekel'in (27) kullandığı 42 DHG 84 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ali Can Karagöz (19) ve Miraç Burak Yılmaz (17) yaralandı.

Yaralılardan Karagöz, sedyeyle ambulansa taşınırken diğer yaralıların durumunu sordu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pekel, Karagöz ve Yılmaz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Zeki Uymaz ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

