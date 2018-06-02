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Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinden şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinden şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.
Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan ve kendisine ait hafif ticari araçla memleketi Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, Adilcevaz ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, arazide takla atan otomobilde yaşamını yitirdi. Adilcevaz İlçesi Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Küçükbayram'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Değermenciuşağı Mahallesi'ne gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Küçükbayram'ın cenazesi ilk olarak hellalik alınması için baba ocağına götürüldü. Baba ocağında anne Turna ve baba Mehmet Küçükbayram gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Değermenciuşağı Mahallesi mezarlığına getirilen Küçükbayram için cenaze töreni düzenlendi. Törene Saimbeyli Kaymakamı Hakan Keskin, Belediye Başkanı M. Şahin Gökçe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Abdulkadir Seri, Küçükbayram'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükbayram'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Küçükbayram'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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